Hard stoppt den Erfolgslauf des UHK Krems

Der UHK Krems muss am fünften Spieltag der HLA Meisterliga die erste Niederlage in der Saison einstecken. Gegen ALPLA HC Hard unterliegen die Wachauer, auch Dank einer starken Torhüterleistung von Golub Doknic. In den Video-Highlights sehen sie die wichtigsten Szenen des 27:23-Erfolgs der Vorarlberger.