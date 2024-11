Kremser bleiben Leader ++ Nationalteam in EM-Quali

Nationalteam startet in EM-Quali

Das nächste Liga-Spiel auf krone.tv gibt es erst wieder am 15. November (ab 19.25 Uhr Krems – Schwaz) zu sehen. In der Zwischenzeit richten sich die Blicke auf das Nationalteam, das die ersten beiden EM-Quali-Gruppenspiele bestreitet. Am Donnerstag geht es in Bregenz gegen die Türkei, am Sonntag gastiert das Team von Ales Pjajovic in Schaffhausen (SUI). Hinter Deutschland sollte Österreich in dieser Vierergruppe die zweitstärkste Macht darstellen, trotzdem müssen beide Spiele erst erfolgreich absolviert werden.



