Europa-Einsätze, Weber-Rücktritt & Liga-Vorschau

„Ich will meinen eigenen Weg gehen“

Beim Besuch von Clemens Möstl rückt auch Bruder Constantin Möstl ins Zentrum. Eine Ähnlichkeit kann man nicht abstreiten, die Zukunft will sich der Jüngere der beiden aber selbst verdienen. „Ich will meinen eigenen Weg gehen“, legt sich Clemens fest.



Vorfreude aufs Wiener Derby

Sowohl für Jakob Nigg als auch Clemens Möstl wird das Wiener Derby (am 30.10 ab 19.25 Uhr auf krone.tv) etwas ganz Besonderes. Vor der Liga-Pause hat WEST WIEN den ersten Sieg in dieser Saison gefeiert, die Fivers haben zuletzt gegen die BT Füchse verloren. Spannung ist auf jeden Fall geboten.



Das Gespräch mit den beiden Youngstern sehen Sie im Video!