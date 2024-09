„Hab das Gefühl, dass wir viel erreichen können“

BT Füchse marschieren weiter

Nach vier Spieltagen in der HLA Meisterliga strahlen die BT Füchse ungeschlagen von der Spitze. Geschäftsführer Karl-Heinz Weiland schreibt den letzten Jahren eine gewisse Kontinuität, die sich auch in dieser Saison widerspiegelt, zu. Während in Bruck alles wie am Schnürchen läuft, muss Aufsteiger WEST WIEN weiterhin auf den ersten Punkt im Oberhaus warten.



Top-Spiel in Hard auf krone.tv

Bereits am Freitag kommt es auf krone.tv zum nächsten Live-Spiel. Dabei empfängt der Vorjahres-Finalist aus Hard beflügelte Kremser, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Ab 19 Uhr 25 startet die Übertragung, alle anderen Paarungen können Sie auf fan.at mitverfolgen.



