Ex-Referee Hurich über das Schiedsrichterwesen

„Kann es jedem nur empfehlen“

Die sportliche Laufbahn von Reinhard Hurich hat auf das Handball-Platte als Schiedsrichter begonnen. Nach seiner aktiven Karriere entscheidet er sich als Unparteiischer dem Sport erhalten zu bleiben. „Ich kann es jedem nur empfehlen“, ermutigt er sämtliche aktive Spieler, die vielleicht erst gar nicht den Sprung ins Profitum schaffen. Klar ist aber auch, dass man als Schiedsrichter nicht „everbodys darling“ ist.



Aufdecken als Hobby

Seit 2016 ist Reinhard Hurich im „Handball-Ruhestand“ – er gibt auch offen und ehrlich zu, dass ihm der Sport aufgrund der Entwicklung zu schnell geworden ist. Aktuell liefert er auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig Zusammenschnitte von Partien, um strittige Situationen aufzudecken. „Ich will niemanden der ehemaligen Kollegen diskreditieren, ich will nur helfen“, so der Hintergedanke Hurichs.



