Die Rückkehr des Wr. Derbys in der HLA Meisterliga

17 Monate Derby-Abstinenz

Lang ist es her, dass sich die Wiener Klubs in einem Pflichtspiel gegenüber gestanden sind. Am 29. Mai 2023 sichern sich damals die West Wiener mit dem 2:1 in der Semi-Finalserie den Einzug ins Endspiel. Danach folgt der Final-Triumph über Linz und der Abgang in die zweite Liga aus finanziellen Gründen.



Die Ausgangslage spricht vor dem Duell in der Wiener Stadthalle für die Fivers. Die Margaretner stehen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, während WEST WIEN erst zuletzt gegen Linz die ersten Saisonpunkte eingefahren hat. Ein Derby hat aber bekanntlich seine eigenen Gesetze, die Antwort gibt es am Mittwochabend!



Die ganze Episode von „Handball – Das Magazin“ sehen sie im Video!