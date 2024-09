Willi Jelinek: „Wünsche allen nur das Beste“

Aufgrund der Unwetterlage ist in „Handball – Das Magazin“ in dieser Woche kein Gast im Studio. Per Skype spricht Willi Jelinek über den nahezu perfekten Saisonstart beim UHK Krems. Auch die Wetter-Situation beunruhigt den Kreisläufer, mit viel Empathie wünscht er allen Betroffenen alles Gute in den schweren Stunden.