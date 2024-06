Hard gegen Linz – Showdown in der HLA Meisterliga

Horvat als Unterschiedsspieler, WM Gruppe für 2025

Im zweiten Spiel in Linz war der Topscorer der Auftakt-Partie nicht mit dabei: Ivan Horvat! Hard-Trainer Hannes Jon Jonsson spricht im Vorfeld der morgigen Partie davon, dass einer seiner stärksten Spieler am Mittwoch auf die Platte zurückkehren wird. „Ein Ivan Horvat in Hochform ist immer ein Unterschiedsspieler“, bekräftigt Schildhammer. Die Linzer verfügen aktuell über alle Akteure, die es braucht, um in so einer Serie auch als Sieger hervorzugehen. Abseits des spannenden Liga-Alltags beleuchten wir die erst vor wenigen Tagen ausgeloste WM Gruppe Österreichs für 2025. Mit Frankreich, Katar und Kuwait hat das Team von Ales Pajovic eine attraktive Gruppe zugelost bekommen. „So wie wir uns aktuell präsentieren, ist uns der zweite Platz zuzutrauen“, ist sich unser Experte sicher. Mehr zum Handball-Geschehen in Österreich sehen Sie im Video!