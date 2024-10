Die niederösterreichischen Teams im HLA-Aufwind

Kremser Gesamtpaket, Vöslauer Erfolgsweg

In Niederösterreich läuft momentan vieles zusammen, denn gleich beide Vertreter sind in Lauerstellung in Bezug auf die Tabellenspitze. Die Kremser zählen Dank eines starken Kollektivs ohnehin seit Jahren zu den Titelaspiranten, bei den JAGS ist der Erfolg auch auf den spanischen Trainer Sebastia Salvat zurückzuführen. „Die Spieler schwärmen von ihm und er spricht ziemlich gut Deutsch“, plaudert „Krone“-Redaketur Christian Pollak aus dem Nähkästchen, nachdem er sich mit dem Iberer in der vergangenen Woche mehrere Stunden zusammengesetzt hat.