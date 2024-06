Kärntner Goalie hofft auf Schalke, HSV und Co!

Los geht‘s gegen Frankfurt

Die vierwöchige Pause hat Tino großteils daheim am Wörthersee verbracht – mit Herzblatt Anna ging es auch auf die spanische Partyinsel Ibiza. „Aber wir waren auf der anderen Seite, haben uns entspannt.“ Am 20. Juni geht’s zurück nach Braunschweig – ein großes Highlight steigt dann am 17. August im DFB-Pokal gegen Frankfurt. Vielleicht ja mit Casali im Tor. . .