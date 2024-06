Der Storch brachte den Landesliga-Titel

Das letzte „Steirerkrone“-Spiel der Runde führte uns in die Oberliga Nord. Dort versucht Kindberg/Mürzhofen seit Jahren in die Landesliga zurückzukehren, aber mit dem Aufstieg wollte es einfach nicht klappen. Die Vorzeichen diesmal standen nicht schlecht – mit zwei Punkten Vorsprung auf die Kapfenberg Amateure ging es in die finale (Regen-)Schlacht nach St. Peter am Kammersberg.