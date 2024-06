Robbie Williams überrascht in wildem Look

Robbies neuer Irokesen-Look sorgt für Aufruhr

Denn der 50-Jährige präsentierte sich in einem komplett neuen Look. Seine Haare schön zu Seite gekämmt und ein braves Lächeln auf dem Gesicht – so kannte man Robbie Williams bis jetzt. Doch bei dem Fußballspiel sorgte er mit wild nach oben gekämmten grauen Haaren für Aufruhr. Doch nicht nur seine grauen, Haare im Irokesen-Stil verwunderten, auch eine neue auffällige schwarze Brille sorgte dafür, dass er für so manche Fans „nicht wiederzuerkennen“ war.