Regionalliga und OÖ-Liga: Wetten (nicht) gewonnen!

Aus, Schluss, vorbei! In der Regionalliga Mitte und in der Oberösterreich-Liga endete am Wochenende die Fußball-Saison 2023/24. Weshalb die „Krone“ nun überprüft, welche der vor dem Frühjahrsdurchgang für Österreichs dritte und vierte Liga aufgestellten Thesen am Ende auch tatsächlich stimmten.