Blauer Erfolgszug rauscht ungebremst durch Kärnten

Beachtliche Erfolge können die Freiheitlichen in Kärnten feiern. Die Blauen holten in acht von zehn Bezirken die meisten Stimmen. Nur in den Bezirken Hermagor und Völkermarkt lieferte sich FPÖ ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPÖ und der ÖVP. Die „Krone“ analysiert das Kärntner Wahlergebnis.