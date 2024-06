„Unfuckingfassbar“: Parteien schlossen Wahlkampf

NEOS siegessicher

Feierlich beschlossen die NEOS ihren Wahlkampf mit einem „Sternenfest“, jeder Stern der EU-Fahne für ein Ziel der NEOS. So wurden aus dem Wahlkampf bekannte Forderungen noch einmal aufgezählt, allen voran die „Vereinigten Staaten von Europa“. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger gab sich siegessicher, am Wahltag zu den „ganz großen Gewinnern zu gehören“, Spitzenkandidat Helmut Brandstätter warnte einmal mehr vor Wladimir Putin und den „Schreiern, die gar nicht so patriotisch sind wie sie tun“.