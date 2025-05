Manege frei fürs Finale um eine halbe Million

Während im Dezember in München „DNA Athletics“ von David Alaba knapp am Titel vorbeischrammte, gewann das Team nun sogar den Grunddurchgang. Im Kader finden sich gleich drei Salzburger Unterhaus-Kicker: Stefan Federer (Hallwang), Christopher Bachleitner (Kuchl) und Eugen Rexhepi (Puch) sind in der Verlosung um 500.000 Euro Preisgeld, das ab dem Halbfinale ausgeschüttet wird. Teamkollege Darko Bodul – der einstige Wandervogel spielte unter anderem für Altach in der heimischen Bundesliga – wurde übrigens zum wertvollsten Spieler des Grunddurchgangs gewählt.