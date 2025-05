2000 Liter Diesel im Abwassersystem entsorgt

Entsetzen über den Umweltfrevel herrscht in Niederndorf im Bezirk Kufstein. Am Samstag, irgendwann in der Zeit zwischen 5.30 und 19.30 Uhr, habe ein bislang unbekannter Täter im Bereich des Abwasserverbandes Untere Schranne Diesel in das Abwassersystem eingeleitet.