Mitterwallner feiert Weltcupsieg in Nove Mesto

Die letzten beiden Weltcupsiege von Mitterwallner liegen zwei Jahre zurück, seitdem kämpfte sie auch mit Krankheiten und Verletzungen. „Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Ich war so lange nicht mehr ganz oben im Weltcup. Ein großes Danke auch an mein Team, das so hart dafür gearbeitet hat“, sagte Mitterwallner. „Es lief perfekt, auch in den Abfahrten war ich heute sehr stark.“ Mit drei Weltcuperfolgen hat sie nun gleich viele wie Elisabeth Osl stehen.