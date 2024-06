Geheimer Poker um den EU-Kommissar in Wien

Von der Leyen wird aufgrund des engen Zeitplans zur Nationalratswahl keine Wünsche in Richtung Ressort oder Frauenquote an Österreich herantragen, sondern den nominierten Kommissar nach seinen Qualifikationen das Ressort zuteilen – das scheint der Sukkus des Gesprächs zu sein. Das klingt jetzt nicht spektakulär, aber normalerweise läuft das Prozedere anders ab. Erst wenn der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin vom EU-Parlament designiert wurde, tritt die Kommissionspräsidentin an die EU-Mitgliedsländer heran, und bittet um die Vorschläge für die EU-Kommissare.