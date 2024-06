NEOS: ÖVP-Rebell soll neuer EU-Kommissar werden

Karas tritt nicht mehr bei EU-Wahl an

Othmar Karas ist Österreichs längst dienender und bekanntester EU-Abgeordneter der ÖVP. Bei der EU-Wahl am 9. Juni tritt er aber wegen Differenzen mit der Parteiführung nicht mehr an. Die ÖVP sei nicht mehr die Europapartei, die er damals mitgestaltet habe, betonte der 66-Jährige. Karas will jedoch ÖVP-Mitglied bleiben. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen darüber, dass Karas eine eigene Liste gründen könnte. Bisher blieb dies jedoch aus.