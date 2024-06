Erfolgsduo Edmund bringt „Jesolo“ nach Purkersdorf

Eigentlich heißen sie ja Markus Kadensky und Roman Messner, in Anlehnung an ihren Jugendhelden Mundl Sackbauer aus der TV-Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ treten die Künstler, die aus Purkersdorf und Pressbaum stammen, als Band Edmund auf die Bühne. Und stürmen nicht nur mit „Jesolo“ die Charts, sondern füllen auch die Konzerthallen. In einer Woche steht das Erfolgsduo auf der Freiluftbühne.