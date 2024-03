„Alles, was der Wienerwald zu bieten hat!“

Seit 20 Jahren sorgt Szenewirt Niki Neunteufel für das größte Gratiskonzert im Wiener Umland. Am 15. Juni geht das sommerliche Open-air auf dem Hauptplatz von Purkersdorf in spektakulärer Jubiläumsvariante über die Freiluftbühne. Und da das Gute bekanntlich oft so nah liegt, setzt man heuer auf Stars aus dem Wienerwald.