Kniefall vor dem Islam | Ernste Warnung

Kniefall vor Islam. Die Meldungen häufen sich: Die Rücksichtnahme auf islamische Schüler in österreichischen Schulen treibt immer seltsamere Blüten. Erst vor kurzem haben wir in der „Krone“ über ein Wiener Gymnasium berichtet, in dem das Vorlesen aus der Bibel „aus Rücksicht auf nicht-christliche Mitschüler“ untersagt worden war. Nun meldeten sich in der Redaktion weitere Eltern, die von ähnlichen bizarren Rücksichtnahmen berichten. So wurde im April in Linz eine Mathe-Schularbeit wegen des islamischen Ramadan verschoben. In einer anderen Linzer Schule sollen Kinder zur Aufführung muslimischer Tänze genötigt worden sein. Geschildert werden noch zahlreiche weitere Vorfälle. Alles, wie Eltern meinen, ein Kniefall vor dem Islam. Da haben sie wohl nicht ganz unrecht.