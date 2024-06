Kampfmaschine ist abseits der „perfekte Bruder“

Bereits 2012 schien für den damals elfjährigen Alexander Prass aus Hellmonsödt (im Bezirk Urfahr-Umgebung im oberen Mühlviertel) mit dem Transfer zu Red Bull Salzburg ein Traum in Erfüllung zu gehen. Mittlerweile hat er diesen um- bzw. neugeschrieben – und 2023/24 lebte Alex Prass seinen Traum bei Sturm auch. Cupsieger, Meister, wichtiger Bestandteil im Nationalteam. Wer am Weg mitjubelte? Die Family daheim in Oberösterreich.