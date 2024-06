Jahrhundert flutet im Zeitraffer

Je wärmer die Luft, umso mehr Wasser kann sie aufnehmen – und je wärmer die Meere, umso mehr Wasser verdunstet in die Luft. Und umso heftiger fallen die Niederschläge aus. „Machen wir uns keine Illusionen: An drei Grad Erhitzung werden wir uns kaum anpassen können. Denn drei Grad würden nicht doppelt so schlimm, sondern viel schlimmer“, so Rahmstorf. Der Kampf um jedes Zehntel-Grad lohnt sich also. Und sich dabei nur auf Technologien der Zukunft zu verlassen, wie es die ÖVP so gerne täte, ist da einfach nicht genug. Vor allem, wenn uns die Herausforderungen der Zukunft bereits im Zeitraffer überfluten.