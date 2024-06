Trial-Marathon, aber in Grönland: Er hats gepackt!

Er ist Ortsvorsteher eines 128-Einwohner-Dorfes übt seinen Job als Baupolier aus und setzt sich bei der Organisation von regionalen Sportevents gerne unentgeltlich ein. Was den Lauf-Begeisterten aus dem Weinviertel sonst noch so „vorantreibt“, ist bemerkenswert: 44 Marathons, 350 Halbmarathons – Fortsetzung endete kürzlich in Grönland.