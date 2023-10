Bei diesem Marathon floss nicht nur viel Schweiß

Eigentlich war alles so, wie erwartet: Als (Aus-)Dauerläufer Thomas Appel in Mallorca ankam und sich die Startnummer für seinen jährlichen Auslandsmarathon holte, genoss er samt Familie Traumwetter bei jenseits der 30 Grad-Marke. Dies sollte jedoch jäh umschlagen: In der Nacht und tags darauf, am Start zu seinem insgesamt bereits 40. Marathon, wüteten Unwetter und setzten das Urlaubsparadies unter Wasser.