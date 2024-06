Heute schauen wir ins malerische Sausal „eini“

Wir starten bei der Kirche in Kitzeck (563 m) und gehen in Richtung Weinmuseum bzw. Infobüro. Im Kreuzungsbereich sehen wir die gelben Wegweiser und gehen in Richtung Demmerkogel. Auf Asphaltstraßen und Steigen wandern wir mit leichten Gegenanstiegen kontinuierlich bergab, beim Buschenschank (BS) Lorenz vorbei, bis in den Kroisgraben (276 m). Ab nun geht es stetig und abwechslungsreich über Altenberg und Höch bergauf zur neuen Warte IV, dem „Horst“ am Demmerkogel (671 m).