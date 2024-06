Wofür sich die Landespolitiker einsetzen sollten

FPÖ sieht die Sache ganz anders

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr rückte am Mittwoch zur Verteidigung seines Parteichefs Haimbuchner aus: In keinem anderen Bundesland gebe es einen derart hohen Förderungsdurchsatz wie in Oberösterreich. „Das heißt: Nirgendwo wird bei Bauvorhaben häufiger auf die Wohnbauförderung zurückgegriffen.“ Zudem stelle OÖ in absoluten Zahlen so viel Geld für die Wohnbeihilfe bereit wie kein anderes Bundesland. „Bei der durchschnittlichen Wohnbeihilfe pro Haushalt liegen wir mit 187 Euro – direkt hinter den hochpreisigen Bundesländern Tirol, Salzburg und Vorarlberg – auf dem vierten Platz“, so Mahr.