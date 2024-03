Bedarf an gemeinnützigen Wohnungen stark gestiegen

Anstieg in Linz um 18,7 Prozent

Demnach ist die Zahl jener Haushalte, die Bedarf an einer gemeinnützigen Wohnung angemeldet haben, im Vorjahr um mehr als 3000 auf 51.653 Haushalte angestiegen. In der Stadt Linz ist der Wohnbedarf von 2022 auf 2023 gleich um satte 18,7 Prozent angewachsen.