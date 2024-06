Unversorgte Diabetes-Kinder leben 16 Jahre kürzer

Mobile Betreuung als guter Start

Mit einem Pilotprojekt in Graz (Stmk.) wird daher die mobile Betreuung ausgebaut, die bislang nur in Wien im Regelbetrieb läuft und in Tirol sowie Salzburg limitiert angeboten wird. „Es geht darum, den Kindern, aber ebenso den Eltern einen guten Start zu ermöglichen. Und zwar auch für die Zeit nach der Einschulung im Krankenhaus“, so Elisabeth Renner, Obfrau MOKI Steiermark, welche DiAB KIDS Diabetes Assistenz & Beratung leitet. „Wir unterstützen Familien zu Hause, dort wo sie lernen müssen, die Diabetestherapie und alle neuen Abläufe in ihr Familienleben zu integrieren.“