Im Sattel durch die „Hoamat“

Schließlich geht es am nächsten Morgen wieder früh los. Denn die Pferde müssen gefüttert, geputzt und auf Verletzungen kontrolliert werden. Alle sind in guter Verfassung, so dass wir schon bald darauf im Sattel sitzen. Unser Ziel diesmal ist der Georgs Kutscher Hof in St. Georgen am Walde. Vorbei an beeindruckenden Granitformationen und großartigen Aussichtspunkten müssen wir zwischendurch steil bergan. Dann haben wir auch diese Etappe nach nur drei Stunden geschafft.