Rauschende Fußballfeste zur EM in ganz Kärnten

Fußballparty am Faaker See

Das EM-Public Viewing auf dem Arneitz-Gelände am Faaker See hat einen besonderen Vorteil. „Unser Gelände bei den Camping-Plätzen ist überdacht und geschützt“, so Veranstalter Alexander Pressinger. „Wir haben eine große LED-Leinwand, übertragen alle 51 Spiele. Kommt mit den Familien vorbei und unterstützt die Teams in großartiger Atmosphäre. Über 1000 Fans haben beim Public Viewing Platz!“ Es gibt viele Angebote für Groß und Klein. „Am 14. Juni geht es los. Für Speis und Trank ist gesorgt.“