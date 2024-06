Neues „Village im Dritten“ soll Wohnnot lindern

Oft wird die Stadt nicht mehr die Chance haben, ein neues Stadtviertel samt neuem Gemeindebau vorzustellen – langsam gehen die nötigen Bauflächen dafür aus. Dementsprechend aufwendig wurde der Spatenstich für die Wohnanlage auf den Landstraßer Aspanggründen – nunmehr „Village im Dritten“ – begangen. Die Anlage mit 146 Wohnungen soll in zwei Jahren fertig sein. Für Ende 2026 ist die Fertigstellung auch aller anderen Wohnbauten im neuen Stadtviertel zwischen Gürtel und Rennweg geplant. Neben dem Gemeindebau werden im neuen Stadtviertel weitere 596 geförderte Wohnungen errichtet, zum Großteil als kostengünstige Smart-Wohnungen. Damit soll der Mangel an leistbarem Wohnraum in Wien nachhaltig gelindert werden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.