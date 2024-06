Lehrerin verbietet Schüler aus Bibel zu lesen

Zum Hintergrund: In der zweiten Schulstufe ist es üblich, dass die Schüller im Unterricht laut aus Büchern vorlesen. Ein Schüler, der sich nach Abwechslung von Harry Potter & Co. sehnte, fragte die Lehrerin, ob sie nicht einmal zur Abwechslung aus der Bibel vorlesen könnten. Ihre Antwort darauf: „Nein, das geht nicht, das wäre Mohamed gegenüber nicht fair.“ Als der Schüler den Vorfall daheim erzählte, stieß das auf Unverständnis. „Mein Sohn liest gerne in der Bibel, dass er das in der Schule nicht darf, verstehe ich nicht“, so der Vater gegenüber der „Krone“.