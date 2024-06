Der steinige Weg zur Bezahlkarte für Asylwerber

Geld für Flüchtlinge wird in bar ausgezahlt

Zudem werden Geldleistungen etwa von der Volkshilfe bar und auf Basis von Excel-Tabellen ausbezahlt. Von einer vernetzten digitalen Lösung ist man weit entfernt. Wie die Volkshilfe ist bei dem Pilotprojekt – die erste Sitzung der zuständigen Arbeitsgruppe findet ebenfalls am Montag statt – auch das Rote Kreuz mit an Bord. Getestet wird in derGegend rund um Steyr, insgesamt wird das Pilotprojekt in acht Asyl-Einrichtungen des Landes und des Bundes im Juli in ganz Oberösterreich gestartet.