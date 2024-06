Saalfelden feiert doppeltes Feuerwehr-Jubiläum

„Es herrscht Bombenstimmung bei uns“, freut sich Kommandant Thomas Schreder mitten im Festreigen der Feuerwehr Saalfelden. Der Donnerstag gehörte ganz der Jugend mit Aufmarsch am Rathausplatz. Am Freitag fanden Gauditurniere statt und am Samstag wurden 150 Jahre seit Feuerwehr-Bestehen gefeiert. Die Marschroute wurde wegen des Dauerregens am Samstag zwar geändert, man ließ sich die Festlaune aber nicht verderben.