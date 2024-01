Nachbar rettete schlafende Männer vor Flammen

In der Küche eines Mehrparteienhaus in der Lofererstraße in Saalfelden geriet am Donnerstag gegen 3.20 Uhr ein Mistkübel in Brand. Der Rauch waberte ins Stiegenhaus, ein Nachbar wurde auf den Brand aufmerksam. Drei syrische Männer schliefen zu dem Zeitpunkt in der Wohnung.