Brauchen wir alles, was kreucht und fleucht?

„Krone“: Der Begriff der Artenvielfalt rückt seit einigen Jahren mehr und mehr in den Fokus. Wieso ist das Thema so wichtig?

Georg Friebe: Daran hängt mehr, als uns bewusst ist. Insekten zum Beispiel werden meist nur als Lästlinge wahrgenommen, Stechmücken etwa. Aber Insekten sind ganz wichtige Player in der Landwirtschaft, nicht nur die Honigbiene. Viele Pflanzen werden von anderen Tieren bestäubt. Fallen die weg, fehlt uns etwas. Zudem sind Insekten oft Nahrung für Vögel und kleine Säuger. Ohne diese Nahrung geht der Vogelbestand zurück. Und wer hört nicht gern das Vogelgezwitscher am Morgen vor dem Fenster? Zudem sind Vögel auch Regulatoren im Bereich der Schädlinge.