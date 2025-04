Mahrer: „Das ist die Schicksalsfrage der Republik“

Was sich da international und regional über der Wirtschaft zwischen Handelskrieg und Rezession zusammenbraut, bringt nicht nur Unternehmer zum Verzweifeln. Die Lage ist also sehr ernst, aber für einen keineswegs hoffnungslos: Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer verfolgt einen kämpferischen Ansatz. Die angedrohten Zollsanktionen durch Donald Trump sieht er als Auftakt, einen „Deal“ zwischen Europa und den USA zu schließen. Vor Ostern führte er viele Gespräche mit US-Vertretern in Washington dazu.