Weiter Weg bis zum Inflationsziel von 2 Prozent

Lieferengpässe beseitigt

Anders als in den vergangenen Jahren haben Betriebe auch mit keiner Knappheit aufgrund von Lieferengpässen mehr zu kämpfen. Wegen der sinkenden Energiepreise fällt auch das Wohnen nicht mehr so ins Gewicht, auch wenn die Mieten gestiegen sind. Anders als die Preise für Strom und Gas sieht es bei den Kosten für Sprit aus. Vor allem Benzin wurde in den vergangenen Wochen wieder teurer. Weil die Treibstoffpreise bereits vor einem Jahr deutlich gesunken sind, schlägt sich das auch nicht mehr so stark in der Jahresinflation nieder („Basiseffekte“).