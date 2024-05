Energiepreise sinken, nur Benzin wieder teurer

Die Energiepreise sind nach wie vor ein entscheidender Faktor für das hohe allgemeine Preisniveau in Österreich. Nun sind sie bereits den dritten Monat in Folge gefallen. Insbesondere bei Brennholz und Holzpellets ging es mit den Preisen bergab, beim Benzin ist der Trend aber leicht gegenläufig, wie die Energieagentur mitteilte. In Summe bleiben die Energiepreise aber weiter hoch.