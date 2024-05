Hass auf Grüne? „Hat mich nicht geschockt“

Hat es Sie nicht geschockt, dass Schilling im Chat schrieb: „Ich hab niemanden so sehr gehasst wie die Grünen mein Leben lang.“ ?

Nein, das hat es nicht. Und das aus zwei Gründen. Sie schreibt in der Vergangenheitsform. Außerdem ist erkennbar, dass sie eine junge Klimakämpferin ist, die mit sich ringt, ob sie vom Aktivismus in die Politik wechseln soll. Das habe auch ich im persönlichen Gespräch mit ihr so erlebt. Ich kann das 1:1 nachvollziehen. Und wir sind übereingekommen, dass der gemeinsame Kampf für Klimaschutz im Vordergrund steht und wir nicht in jeder Position übereinstimmen müssen. Das ist auch gut so, weil wir dieser Bewegung und dieser jungen Frau einen Platz geben wollen. Diese Entwicklung von Lena Schilling sollte man respektieren und nicht dauernd drauf dreschen. Es wird das Privatleben eines Menschen wie nie zuvor in die Öffentlichkeit gezerrt. Wahlkampf sollte ein Wettbewerb der besten Ideen sein, und dabei steht für mich die Frage im Mittelpunkt, wie wir das Leben von allen Menschen, die in Europa leben, besser machen können. Die Demokratie ist massiv gefährdet, weil Putin seit 2016 einen Desinformationskrieg innerhalb Europas gegen Europa führt. Wenn wir uns nicht bald zusammenreißen, werden wir uns irgendwann fragen, wann haben wir das Match um unsere Art zu leben verspielt? Stattdessen beschäftigen wird uns mit Schlüsselloch-Chats. Das geht doch an den zukunftsentscheidenden Fragen vorbei.