Vorarlberger Landestheater wird umfassend saniert

Das Vorarlberger Landestheater in Bregenz zählt zu den wichtigsten Kultureinrichtungen in Vorarlberg, allerdings besteht seit Jahren akuter Sanierungsbedarf. Aus diesem Grund hat die Landesregierung bereits 2022 eine umfassende Grunderneuerung beschlossen. Eigentlich hätte dieses Vorhaben bereits in der Spielzeit 2025/26 über die Bühne gehen sollen, dieser Zeitplan ist allerdings über den Haufen geworfen worden. Wie die zuständigen ÖVP-Landesräte Barbara Schöbi-Fink (Kultur) und Marco Tittler (Hochbau) am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung bekannt gaben, wird die Generalsanierung erst in der Spielzeit 2026/27 in Angriff genommen werden. Das Vorarlberger Landestheater wird in dieser Zeit zwangsläufig auf andere Spielstätten in der Region ausweichen müssen.