Lichtblicke inmitten des Kriegs

Das Fehlen von Hurra-Patriotismus – so er nicht inszeniert ist – in Russland und der Ukraine kann als untrügliches Zeichen dafür gewertet werden, wie fern den einfachen Menschen die Machtspiele von „denen da oben“ sind. In Russland werden sie mit Geldversprechen in den Krieg gelockt, in der Ukraine zur Landesverteidigung aufgerufen.