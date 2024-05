Haushaltsabgabe: ORF fehlen nun 33 Millionen Euro

Haushaltsabgabe ersetzte GIS-Gebühr

Per 1. Jänner 2024 war die GIS-Gebühr von einem ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe abgelöst worden. Ab diesem Zeitpunkt entrichtete jeder Haushalt 15,30 Euro pro Monat an den ORF, wobei Nebenwohnsitze ausgenommen sind und bisherige Gebührenbefreiungen aufrecht bleiben. Für die meisten bisherigen Gebührenzahler wurde es damit zwar billiger, rund 600.000 Haushalte mussten aber erstmals zahlen.