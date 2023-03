Haushaltsabgabe, GIS & Co.: Was kostet der ORF?

Der öffentlich rechte Rundfunk steht vor einer richtungsweisenden Phase. Der Verfassungsgerichtshof schreibt dem Sender vor, ein neues Gesetz bis Jänner 2024 durchzuboxen. Was bedeutet die Haushaltsabgabe und wie will der ORF konkurrenzfähig sein? krone.tv erklärt in „5 Minuten“, worum es geht!