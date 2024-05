Massenkarambolage in Tirol: Lkw krachte in Kolonne

Der 51-jährige Fahrer des Lastwagens fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Loferer Bundesstraße von Wörgl kommend in Richtung St. Johann in Tirol. Wie die Polizei erklärt, dürfte der Einheimische im Gemeindegebiet von Söll übersehen haben, dass eine Kolonne von vier Fahrzeugen vor ihm zum Stillstand gekommen war. Der Laster krachte in die stehenden Wagen und schob diese ineinander.