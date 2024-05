So steht es um die Gastro am St. Pöltner Domplatz

Wer sich in St. Pölten eine ähnliche kulinarische Vielfalt am Domplatz wie am benachbarten Rathaus- oder Herrenplatz erhofft, der wird enttäuscht. Denn mehrere Schanigärten werden wohl eine Wunschvorstellung bleiben. Die ursprünglich auch von der Stadt favorisierte Lösung mit mobilen, hochwertigen Containern, die von bekannten Gastronomen geführt werden sollten, ist jedenfalls vom Tisch.