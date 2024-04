Tanner unterstreicht Bedeutung von Sky Shield

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner nimmt die jüngste Eskalation im Nahen Osten zum Anlass, auf den raschen Ausbau der europäischen Luftverteidigung hinzuweisen. „Wir haben Fähigkeiten im Bereich der Luftverteidigung, aber nicht so, wo es uns zum jetzigen Zeitpunkt möglich wäre, 99 Prozent abzuwehren. Es wäre nur ein Bruchteil“, sagte Tanner am Montag vor Journalisten in Wien.